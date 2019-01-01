السلطات الأردنية تحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات على الحدود المشتركة مع سورية

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الأردنية اليوم الأحد إحباط محاولة تهريب كبيرة من المخدرات على الحدود المشتركة بين الأردن وسورية.

وذكرت مصادر عسكرية لـ"وكالة الأنباء الأردنية- بترا" أن "المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع ​الأجهزة الأمنية​، أحبطت على إحدى واجهاتها، محاولة تهريب كمية كبيرة من ​المخدرات​ بواسطة سيارة حاولت اجتياز الحدود من ​الأراضي السورية​ إلى الأراضي الأردنية".

وأوضح المصدر أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدّى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري".

ولفت المصدر إلى أن "بعد تفتيش المنطقة والسيارة، ضبطت نحو مليونين و703 ألف حبة نوع "​كبتاغون​"، 12012 كف حشيش، 22250 حبة نوع "لاريكا" و17 ألف حبة مخدرة مختلفة الأنواع؛ وتم تحويلها إلى الجهات المختصة".