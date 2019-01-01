جهينة نيوز:

ارتفاع ضحايا حريق وسط نيودلهي لـ43 شخصاً

ارتفع عدد ضحايا الحريق الضخم الذي وقع بمصنع وسط العاصمة الهندية نيودلهي صباح اليوم، إلى 43 شخصا، وأصيب عشرات الأشخاص الآخرين بالاختناق وسط توقعات بأن ترتفع الحصيلة أكثر، بسبب الأدخنة الكثيفة التي تصاعدت من موقع الحادث.

ونشب الحريق صباحا في الحي القديم في المدينة، حيث توجد الكثير من المصانع الصغيرة ومستودعات التخزين.

وقال نائب قائد جهاز الإطفاء في نيودلهي سونيل تشودري: "أنقذنا أكثر من 50 شخصا"، موضحا أنّ "عمالا كانوا نائمين داخل هذا المبنى المكون من 4 أو 5 طوابق"، مشيرا إلى إخماد الحريق بينما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

بدوره، أوضح مسؤول رفيع في شرطة نيودلهي، إخراج 8 أو 9 أشخاص كانوا في الداخل، ليرتفع عدد من تم إنقاذهم إلى 58 على الأقل، فيما تحدث مسؤولو جهاز الإطفاء عن صعوبة الوصول إلى المبنى المعتم في حي سدار بازار التجاري. وذكروا أنّ سبب الحريق لا يزال غير واضح، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - حسب ما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية - عن أسفه لسقوط ضحايا جراء اندلاع الحريق، وذلك في تغريدة له عبر تويتر، ووصف الحادث بـ"المروع"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعرب مودي عن تعاطفه مع عائلات الضحايا وذويهم وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جراء الحريق، فيما لم تعرف على الفور أسباب اندلاع الحريق الضخم الذي تمت السيطرة عليه في الوقت الحالي من قبل رجال الإطفاء وبواسطة نحو 30 سيارة إطفاء.