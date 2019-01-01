نيللي كريم تظهر للمرة الأولى بعد استئصال ورم في الرأس

جهينة نيوز:

ظهرت الفنانة نيللي كريم، بصحبة عدد من نجوم الفن في حفل ختام الدورة الـ18 للمهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش المغربية، الذي أقيم في الفترة من 29 نوفمبر حتى 7 كانون اول الجاري.

ويعد هذا الظهور الأول لنيللي كريم بعد إجرائها لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث خضعت لجراحة دقيقة عن طريق استئصال ورم حميد خلف الأذن كان يؤثر على أعصاب وجهها.

وظهرت نيللي كريم في ختام مهرجان مراكش بصحبة إلهام شاهين وبشرى ويسرا وعمرو يوسف.

ونشرت نيللي كريم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، منذ أيام، صورة لها من داخل أحد المستشفيات خارج مصر، طمأنت من خلالها جمهورها على حالتها الصحية، ووجهت الشكر للأطباء الذين أجروا لها عملية، واكتفت بالتعليق على الصورة قائلة: "شكرا لكم للحفاظ على حياتي".