الفنانة المصرية شريهان تشكر معايديها.. وأحلام تغرد..؟

جهينة نيوز:

توجهت الممثلة المصرية ​شريهان​ بالشكر لكل من عايدها بمناسبة عيد ميلادها، حيث كتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

"كل ثانية في عمري بحبكم أكتر وبعيش بيكم أكتر .. أنا مش لاقيه كلام أعبر فيه عن حبي وتقديري وسعادتي .. قلبي بيشكركم جميعاً .. شكراً لكل إنسان فنان مبدع أسعد قلبي في يوم عيد ميلادي .. حبكم حياة".

الفنانة الإماراتية ​أحلام​ أعادت نشر ما كتبته شريهان وعلقت عليه بالتالي: "وحنا كل ثانيه ولحظه بنفتخر وبنفخر بيكي وزي ما بنفخر بالاهرام وبنكبر بيها بنكبر ان عندنا شريهان كل سنه وانتي في قلوبنا خالده يا ام لولوه الغاليه".