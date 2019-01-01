ابتعد عن فيسبوك اذا أردت البقاء سليم نفسياً وجسدياً

جهينة نيوز:

إن كنت تريد البقاء بصحةٍ جسدية ونفسية، هناك نصيحة صغيرة بحوزة الباحثين، يمكن للجميع تطبيقها وهي "حدد الوقت الذي تقضيه على فيسبوك".

قد يبدو هذا الكلام تحاملًا أكاديميا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن تدعمه دراسة استمرت لعامين، فقد قضى الباحثان Holly Shakya (أستاذ مساعد في جامعة سان دييغو) و Nicholas Christakis (الأستاذ في جامعة ييل) عامين في متابعة 5208 شخص بالغ.

نال هذان الباحثان موافقة هؤلاء الأشخاص ليتمكنوا من مراقبة استخدام هؤلاء الأشخاص لفيسبوك مباشرة من فيسبوك، وذلك عوضًا عن إرسال هؤلاء المستخدمين بيانات تخص استخدامهم لفيسبوك؛ فالأشخاص عادةً لا يقدرون الوقت الذي يقضونه على فيسبوك بدقة. وقد تحقق الباحثان من الحالة الجسدية والنفسية للأشخاص موضوع الدراسة، بالإضافة إلى مؤشر كتلة الجسم الخاص بهم IBM ثلاث مرات خلال سنتي الدراسة.

بينت النتائج أنه وخلافًا للعلاقات الاجتماعية التي يبنيها الفرد على أرض الواقع، والتي تشكل لها تأثير إيجابي بالمجمل على صحة الفرد النفسية والجسدية، شكل استخدام فيسبوك عاملًا سلبيًا على صحة الأفراد. ومنذ عام الدراسة الأول، أشارت النتائج إلى أن الصحة الذهنية للأفراد ستتأثر سلبًا في العام التالي.