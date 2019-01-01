جولة تفقدية روسية تركية مشتركة على الطريق السريع "إم 4" الفاصل بين القوات السورية والتركية

جهينة نيوز:

قام ممثل القوات المسلحة الروسية في سوريا ورئيس مركز التنسيق بالقوات المسلحة التركية، الجنرال أرهان أوزون، بجولة تفقدية مشتركة على طول الطريق الاستراتيجي السريع "إم 4" (الحسكة - حلب)، بدءا من قرية عين عيسى حتى بلدة تل تمر.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" أشرف الطرفان خلال الجولة على سير انسحاب القوات الكردية من الطريق السريع "إم 4"، وحدد مراكز نقاط المراقبة التركية والسورية على الطريق، فضلا عن ذلك تم إطلاعهما على عملية إزالة الألغام بمنطقتي عالية وتل تمر، وكذلك إطلاق محطة كهرباء فرعية في منطقة مخيم مبروك للاجئين، الواقع في شمال سورية بين مدينتي رأس العين وتل الأبيض.

وأشارت الوكالة إلى أن الهدف من الجولة المشتركة تعزيز الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إطار مذكرة التفاهم بين روسيا وتركيا بتاريخ 22 تشرين الاول.

ويعتبر الطريق السريع "إم 4"، الحد الفاصل بين القوات السورية والتركية.

يذكر أن روسيا وتركيا وقعتا في 22 تشرين الأول 2019، مذكرة تفاهم من 10 بنود، حول تسيير دوريات مشتركة داخل الأراضي السورية، شرق وغربي منطقة العملية العسكرية، باستثناء مدينة القامشلي. بعد انسحاب "الوحدات الكردية".