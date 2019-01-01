بـ ثلاثية رائعة ميسي يعيد برشلونة لصدارة الدوري الإسباني

جهينة نيوز:

أعاد ليونيل ميسي برشلونة إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بتسجيل 3 أهداف في المباراة التي انتهت بفوز كبير (5 - 2)، على ضيفه ريال مايوركا يوم امس السبت.

وبحسب وكالة "رويترز" أصبح ريال مدريد، في مكان الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي بعد فوزه على إسبانيول في وقت سابق يوم السبت.

لكن فريق المدرب أرنستو بالبيردي، كان في أفضل حالاته ليسحق ضيفه ريال مايوركا في كامب نو.

ووضع أنطوان غريزمان، أصحاب الأرض في المقدمة بعدما تلقى تمريرة طويلة من الحارس مارك-أندريه تير شتيجن بينما سجل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ست مرات، هدفين من خارج منطقة الجزاء فيما أحرز لويس سواريز هدفا رائعا بكعب قدمه.

وأحرز أنتي بوديمير هدفا لمايوركا من تسديدة بدلت اتجاهها وسكنت الشباك في الشوط الأول قبل أن يسجل مرة أخرى في الشوط الثاني، لكن ميسي أطلق تسديدة هائلة قبل النهاية ليكمل ثلاثية ويحقق فوزا مثيرا للإعجاب للفريق القطالوني.