مياه حلب تعود إلى سابق عهدها قبل الحرب.. 600 ألف م3 الكمية الواردة للريف والمدينة يوميا

جهينة نيوز:

تقع مصادر مياه الشرب في حلب خارج حدود المدينة وخاصة في ريف حلب الشرقي, وكانت هذه المناطق تحت سيطرة المجموعات الإرهابية التي عاثت دماراً وتخريباً في محطات ضخ المياه, وبعد تحرير حلب من الإرهاب كانت أولوية الدعم الحكومي لمشاريع صيانة وتأهيل محطات الضخ لما لهذه المشاريع من أهمية بالغة.

350 ألف م3 زيادة في الضخ يومياً

وعن ذلك يقول مدير مياه حلب المهندس يوسف كردية لصحيفة تشرين من أهم المشاريع التي قامت بإنجازها المؤسسة مشروع إدخال محطة ضخ جديدة في الخفسة والتي تتضمن أربع مضخات, استطاعة كل منها /4500/ م3 في الساعة, ما يزيد في كمية ضخ المياه الى مدينة حلب بمقدار 350 ألف م3 في اليوم, يتم الاستجرار منها حالياً بمقدار 100ألف م3/يومياً لتعويض الاستهلاك المتزايد للمياه والباقي سيتم ضخه في حال تنفيذ قناة الجر الخامسة كما تم وضع ثلاث مجموعات توليد ديزل في المحطة استطاعة كل واحدة /2/ ميغا لتشغيلها عند انقطاع التيار الكهربائي وفي الحالات الضرورية وتقدر التكلفة الإجمالية للمحطة بحدود 4 مليارات و569 مليون ليرة.

وأضاف كردية: أنهت المؤسسة مشروع إرواء مسكنة غرب والقرى المحيطة بها حوالي /40/ قرية حيث يتألف المشروع من إنشاء مأخذ مائي جديد بتكلفة تقديرية /250/ مليون ليرة وكذلك إعادة تأهيل محطتي التصفية والضخ بتكلفة تقديرية /350/ مليون ليرة وإعادة تأهيل شبكات المياه المخربة بتكلفة تقديرية 120 مليوناً وبالتالي تصل التكلفة الإجمالية إلى أكثر من 920 مليون ليرة.

156 قرية تصلها مياه الشرب في الريف الشرقي

وذكر كردية أن المؤسسة تقوم بتنفيذ أعمال توسيع شبكة المياه في بلدة نبل بتكلفة تقديرية /560/ مليون ليرة, حيث تم إنشاء خزان عالٍ مع شبكة مياه في حي الروضة في بلدة نبل وخزان عال في حي الجمعية فيها, بالإضافة إلى حفر آبار في قرية الزهراء, وكذلك تم تأمين المياه إلى العديد من القرى من مأخذ خان الشعر بحدود /52/ قرية في الريف الشرقي، ومن مشروع مسكنة شرقاً حيث يروي هذا المشروع ما يقارب 45 قرية بتكلفة 250 مليون ليرة, ومن مشروع مياه أم خرزة حيث يروي هذا المشروع 14 قرية بتكلفة 97 مليون ليرة, ومن مشروع مياه أم خروع ويروي هذا المشروع 25 قرية بتكلفة 74 مليوناً, ومن مشروع مياه المزبورة ويروي هذا المشروع 3 قرى بتكلفة 57 مليوناً, وتم الانتهاء من إعادة تأهيل محطة ضخ عين البيضة التي تروي 15 قرية بتكلفة 60 مليون ليرة.

وقال كردية: أما في الريف الجنوبي فهناك اهتمام كبير بضرورة تأمين مياه الشرب له لكونه فقيراً جداً بالخزان المائي, وتالياً تعمل المؤسسة حالياً لإعادة تأهيل وتجهيز مشروع إرواء جبل الحص, فقد تم الانتهاء من تجهيز محطة أبو اصفيطة ومحطة باشكوي ومحطة بنان وهذه المحطات الثلاث تروي حوالي /70/ قرية بتكلفة 75 مليوناً، وسيتم البدء بأعمال صيانة خطوط الشبكات التي خربها الإرهاب وإعادة وضعها في الخدمة, مضيفاً، إنه تم تجهيز وتشغيل العديد من الآبار لتأمين المياه للمواطنين في الريف الجنوبي بشكل إسعافي في عدة قرى منها ( عبطين – بردة – السابقية – الشغيدلة – الحميدي – المرحمية – فجدان – عزان – حريبل – الذهبية – خناصر وجور الورد) بتكلفة 250 مليوناً, كما تم تجهيز الريف الشمالي بعشر آبار في تل رفعت ودير جمال وفافين وكفر ناصح وعقيبة وأبين والتنب والزهراء بتكلفة /250/ مليوناً لتأمين مياه الشرب للمواطنين في هذه القرى, وعالجت المؤسسة التسريبات في مركز ضخ قرية غديني عشيني وقامت بتركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لإرواء القرى المحيطة بها والتي تتجاوز /15/ قرية بتكلفة تقديرية 60 مليوناً.

وذكر كردية أن العاملين في المؤسسة يعملون جاهدين لتأهيل وصيانة الشبكات في الأحياء المحررة والسيطرة على التسريبات التي أنجز الكثير منها, حيث تجاوزت النسبة /95%/ حيث تم استبدال قسطل 400 مم في منطقة الشعار واستبدال خط قطر200 مم من «الفونت» العادي إلى «الفونت» المرن قطر300مم في منطقة الشعار من مخفر الشعار إلى دوار الجزماتي بتكلفة 168 مليوناً, ومازال العمل مستمراً في كل الأحياء, حيث أجريت الكثير من المشاريع لتحصيل المفاتيح الرئيسية والفرعية الواصلة للأبنية المهدمة والمهجورة للتخفيف من الهدر والتسريب بالإضافة لمعالجة الأعطال الطارئة.

وقال كردية: في ظل الدعم الحكومي والمتابعة الحثيثة من الوزارة عادت الكمية الواردة إلى حلب مثلما كانت قبل الحرب وأصبحنا قادرين على ضخ 600 ألف م3 يومياً للريف والمدينة, وبذلك أصبحت حصة كل مشترك 63 م3 يومياً, وتم الانتهاء من معالجة حالات التسريب الجماعية والآن بصدد معالجة الحالات الفردية فقط.

وأضاف كردية: لم تطرأ زيادة على أسعار المياه فمازالت الشريحة الأولى مجانية من 1-5 م3 والشريحة الثانية من 6-15 م3 بقيمة 7 ليرات ل م3, ومن 16 -25 م3 بقيمة 15 ليرة ل م3 ومن 26-35م3 بقيمة 22 ليرة ل م3, ومن 36-50 م3 بقيمة 30 ليرة ل م3 وهذه الشرائح للاستهلاك المنزلي, أما الاستهلاك التجاري والصناعي والسياحي فبقيت على حالها 120 ليرة ل م3.

ويقول كردية: بلغ عدد المستفيدين من مياه الشرب في الأحياء المحررة بحلب 400 ألف مستفيد وللأسف لم يشتركوا حتى الآن بعدادات المياه, وقامت المؤسسة بمبادرة تركيب «وصلة» مياه لمن لم يشترك بعداد بقيمة 11600 ليرة بشكل دائم مقابل 625 ليرة شهرياً يدفعها المواطن الذي اشترك بوصلة المياه مهما كان استهلاكه, وأن المؤسسة تناشد الإخوة المواطنين في تلك الأحياء بضرورة الاشتراك بالعدادات أو عن طريق «وصلة» حتى لا يتم قطع المياه عن المنزل.