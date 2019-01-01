أبراج الأحد 8 كانون أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٨/ ١٢: يتميز بالاسراف الشديد للاموال وبالكرم الشديد مع الغرباء في قلبه طفل صغير مدلل، يتميز بالعفوية والطيبة الشديدة يحب المغامرة وتسلق الجبال لا يخاف العواقب، ترك مكان غالي على قلبك او هجرة او استقال من عمل، ربما تواجه مشكلة بحياتك العائلية، لكن تجد ظرف يشجعك على الانطلاق او السفر، توسيع دائرة اهتمامك وتكتشف كنوز كثيرة في نفسك وتبلور مشروع فصل الخريف وتحقق ارباح، تستقيم الامور باواخر الصيف، للبعض زواج

الحمل: يحمل لك اخبارا جيدة عن وضع مادي ويثبت مرة ثانية ان الايام كانت محقة بحيث تكتب على دراسة اوضاع مادية وربح وتوظيف طاقات ومجالات مثمرة

الثور: تراهن على اجواء القمر الجديد ببرجك، فرصة وانشراح واخبار تطمئنك، كل حسب اهتمامك، جو جديد وحركة جديدة يغمر قلبك بالفرح، تمشي الامور من حسن لأحسن، يكسبك الفلك حيوية كبيرة، تخلعنك ثياب الحزن وتقوم بخطوات للامام

الجوزاء: تحذير من اي قرار تتخذه اليوم، ارباك وبلبلة وعدم الشعور بالامان، تطرا قضية عائلية تشغلك عما سواها، تحتار وتبحث عن حقيقة ما، تكتشف عدو يتربص بك في المحيط، انتبه

السرطان: مغامرات عاطفية تشعر برغبة شديدة تجاه احدهم، ربما ترتب رحلة رومنسية تقود غمار علاقة رومنسية، يناسبك لأعمال فنية إبداعية، لتميل للانحياز وتكرس جهود كبيرة بغية التوصل لهدف يبدو لك مهم جدا، بامكانك طلب امنية تتحقق، تعالج امور وتقدم على مبادرات فعالة

الاسد: دعوة للتروي وعودة للماضي، تظهر بعض الاسرار، تكشف بعض الحقائق وتتحرى عنها، انتبه لصحتك وصحة بعض المقربين، ابق على الحياد، تنطلق بدورة فلكية مناسبة تتحدث عن اقدام منقطع النظير وحناسة وحيوية بالعمل، او المسؤولية الجديدة، اقرع الابواب المقفلة

العذراء: تعمل على تسريع مشروع ابتداء من اليوم، تضغط على المحيط، قادر على محاصرة المشاكل وايجاد الحلول بمهارة، تتروى لانك تقدم ادلتك وبراهينك وتمارس هواياتك، يوم مناسب لمرحلة جديدة تبدأ كما تحلم بالدعم، حركة واستقبال وتوديع، اوراق ومعاملات.

الميزان: رغبتك بالتلاقي والارتباط والتحالف تشتد اعتبارا من هذا اليوم، تصالح وتمارس سحر على الاخرين، تقيم حساباتك وتعطي بكرم وتحافظ على ممتلكاتك، تنظر للامور من زاوية اخرى، فاتورة واستحقاق وقد تطلب من السماء ان تحقق لك رغبة، استجابة لك

العقرب: تسمع خبر يزعجك، تتراجع خطوة، تضطر للاعتذار عن مشاركة او مناسبة لسبب طارئ وقد يكون فترة مشاريع، فتح عيناك على مشروع واعد، عرض ومقترحات، شراكة عاطفية او عملية، نظم اوراقك، اعد حساباتك، تعيد النظر ببعض المشاريع والحسابات

القوس: يطيب لك الاختلاء بنفسك او الابتعاد عن الضجيج، نهاية يوم صعب، فتشعر بغيظ بسبب احد من محيطك، لديك عمل وواجب وصعوبات وعقود واتفاقيات، بامكانك طلب مساعدة بسبب قلق وسوء تفاهم

الجدي: تسافر باحلامك وتتخيل بعض المشاريع التي تتحول لحقيقة، انجازات كبيرة تبدا بحلم، تعمل بعيدا، كن حذرا تجاه الاشخاص الذين تثق بهم، جو سهرات ولقاءات، تعبر عن نفسك بطريقة ملفتة وتكون على اتصال ببعض الأشخاص النافذين، مزاجيا ًاليوم جيد لك، فرصة لاثبات قدراتك.

الدلو: معرض للمبالغة في التفاؤل او التشاؤم، في الحماسة او الاستسلام، ربما تشكو من اضطراب علاقاتك العائلية او شيء شخصي، تبغي المغامرة، انت بحاجة للامان العاطفي والدفء مما يجعلك قلق او محاولة تعويض بحياة صاخبة، امر شخصي يوحي ببعض المشاكل، اعد اللحمة مع افراد عائلتك

الحوت: مشاكل مهنية طارئة، عودة هموم وتعكر صفوك، تجنب الحديث السياسي وراهن على هذا اليوم لانك تقوم بمبادرات لازمة لاتخاذ خطوات للاستقرار، تتلقى مفاجأة سارة، تتوقع ربح مادي، لا تعرض نفسك لبعض الاشكالات، نهارك جيد للمغامرات