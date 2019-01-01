قتلى ومصابون من مرتزقة الاحتلال التركي بانفجار دراجة مفخخة غرب رأس العين

جهينة نيوز:

انفجرت دراجة نارية مفخخة بمجموعة من مرتزقة الاحتلال التركي في قرية الشركة جنوب غرب بلدة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين في صفوفهم.

و ذكرت مصادر محلية إن دراجة نارية مفخخة انفجرت مساء اليوم أثناء مرور مجموعة من مرتزقة الاحتلال التركي في قرية الشركة جنوب غرب رأس العين ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.

إلى ذلك واصلت قوات الاحتلال التركي عدوانها على الأراضي السورية وأدخلت اليوم رتلاً من الدبابات وآليات حفر ونقل عبر قرية الشركة الحدودية واستقرت على أطراف القرية بريف رأس العين الشرقي.

كما استمرت مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية بسرقة ممتلكات الأهالي في مدينة رأس العين والقرى والبلدات المحيطة بها ونشبت عمليات اقتتال بينهم على تقاسم المسروقات أدت إلى وقوع قتلى ومصابين بين صفوفهم.