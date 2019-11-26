بيان من رئاسة الجمهورية العربية السورية بخصوص لقاء للسيد الرئيس لم يتم بثه منذ اسابيع

جهينة نيوز:

حذر المكتب الاعلامي و السياسي في رئاسة الجمهورية العربية السورية محطة راي نيوز 24 الايطالية بأنه في حال الاستمرار بتأخير بث حوار السيد الرئيس الذي جرى بطلب من رئيس المحطة فإن الحوار سيتم نشره خلال يومين و ذلك في بيان صدر عن المكتب الاعلامي و السياسي في رئاسة الجمهورية نشر على صفحة الرئاسة على التلغرام.

و في ما يلي البيان الصادر عن المكتب الاعلامي و السياسي في رئاسة الجمهورية العربية السورية:

بناء على طلب محطة RaiNews24 الإيطالية إجراء لقاء مع الرئيس الأسد، عبر المدير التنفيذي للـ Rai والمذيعة لديهم Monica Maggioni .. تم إجراء اللقاء بتاريخ 26/11/2019، كما تم الاتفاق على أن يكون البث ليل يوم الاثنين 2/12/2019..

صباح يوم الاثنين أبلغتنا Monica Maggioni أنها تريد الاستئذان بتأخير البث، وذلك لأسباب غير مفهومة، وتكرر طلب تأخير البث أكثر من مرة.. ولم يتم تحديد موعد للبث من قبل المحطة المذكورة حتى الآن.. ما يوحي بأن اللقاء لن يبث..

لقد كان حريا بوسيلة إعلامية أوروبية أن تتقيد بالمبادئ التي يدعيها الغرب، وخصوصا أنها تعمل في بلد هو جزء من الاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن تكون الحريات الإعلامية والرأي والرأي الآخر جزءا أساسيا من قيمه..!!- وبالتالي فان المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية العربية السورية يؤكد أنه إن لم يتم بث اللقاء كاملا عبر محطة Rai News 24 الإيطالية خلال اليومين القادمين، فإننا سنقوم ببثه على حسابات الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الإعلام الوطني بعد غد الاثنين 09/12/2019 الساعة التاسعة مساء بتوقيت دمشق.

‎المكتب السياسي والإعلامي في

رئاسة الجمهورية العربية السورية