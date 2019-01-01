اصابة جندي فرنسي بجروح بالغة في مالي

جهينة نيوز:

اصيب جندي فرنسي بجروح بالغة السبت في مالي بانفجار لغم محلي الصنع، وفق ما افادت هيئة اركان الجيوش مؤكدة معلومة اوردتها اذاعة فرنسا الدولية.

وقال الكولونيل فريديريك باربري لفرانس برس “اصيبت عربته المدرعة بلغم محلي الصنع” خلال عملية في شرق انسونغو بمنطقة ليبتاكو التي تتوسط مالي والنيجر وبوركينا فاسو. واضاف أنه سيتم نقل الجندي الى فرنسا “في الساعات المقبلة” من دون تفاصيل اضافية. ويشارك 4500 جندي في عملية برخان ضد الجهاديين في منطقة الساحل دعما للجيوش الوطنية التي تقاتل عناصر داعش والقاعدة.

ورغم التدخل العسكري الفرنسي منذ ستة اعوام، يستمر الوضع مضطربا في شمال مالي وكذلك في وسط البلاد وبوركينا والنيجر المجاورتين.

وقضى 13 عسكريا فرنسيا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر في مالي في اصطدام مروحيتين خلال عملية قتالية، ليرتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في الساحل منذ بدء التدخل الفرنسي في 2013 الى 41.