وزير الدفاع اليمني يكشف عن قائمة اهداف سعودية و اماراتية و اسرائيليبة

جهينة نيوز:

اطلق وزير الدفاع اليمني، اللواء محمد ناصر العاطفي، تحذيرات نارية تتعلق باستهداف بنك أهداف استراتيجية في العمق السعودي والاماراتي والاسرائيلي، نتيجة لاستمرار العدوان على اليمن.

وقال العاطفي في حوار تنشره صحيفة المسيرة، غدا الاحد، إن القوات المسلحة اليمنية استكملت كـل جوانب البناء التي تؤهّلُها لشن هجوم استراتيجي شامل يشل قدرات العدو، مبيناً أن الصناعات العسكرية اليمنية تمضي قدما في إنجازاتها التسليحية والتقنية المتطورة المواكبة لمتطلبات ومقتضيات الدفاع عن سيادة ووحدة واستقلال الجمهورية اليمنية.

وأضاف” الصناعات العسكريةُ اليمنية تسابق الزمن بمستوى ينافس الدول التي سبقتنا في هذا المجال بعشرات السنين.

وجدد وزير الدفاع تحذيره للكيان الاسرائيلي، مؤكداً أن القوات اليمنية باتت نمتلك بنك أهداف عسكرية بحرية وبرية للعدو الصهيوني ولن تتردّد في ضربها إذَا قرّرت القيادة.

وصعد الوزير من تحذيره للإمارات قائلاً: لا زال وعيدنا لـ الإمارات قائماً وكل تحركاتها التآمرية مرصودة عن كثب.

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