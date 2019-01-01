البحرية الإيرانية تزيح الستار عن طائرة “سيمرغ” المسيرة

جهينة نيوز:

اقيمت السبت في منطقة جابهار البحرية مراسم إزاحة الستار عن الطائرة المسيرة “سيمرغ” ذات المهام القتالية والاستطلاعية والتكتيكية، إذ تمّ الحاقها بخدمة القوة البحرية للجيش الايراني.

وجرت هذه المراسم بحضور المساعد التنسيقي لقائد الجيش الايراني الأميرال حبيب الله سياري، وقائد القوة البحرية للجيش “حسين خانزادي”، في المنطقة البحرية الثالثة “نبوت”. والطائرة المسيرة “سيمرغ” هي النسخة البحرية للطائرة المسيرة “شاهد 129” والتي تمتلكها القوة الجو فضائية للحرس الثوري، وتتميز بتنفيذ العمليات القتالية ضد الاهداف الارضية باستخدام القنابل الذكية ومزودة بنظام تسديد للتصويب بدقة.