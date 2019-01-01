الحوثي: لا صحة للادعاءات الأمريكية في ضبط سفينة إيرانية

جهينة نيوز:

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي اليوم السبت أنه لا صحة للادعاءات الأمريكية في ضبط سفينة إيرانية قادمة إلينا وهي تحمل أجزاء من الصواريخ.

وأوضح الحوثي خلال حفل افتتاح المجمع الطبي للجرحى في العاصمة صنعاء أن العدوان لا يسمح بإدخال سفن النفط أو الدواء فكيف بسفينة تحمل الصواريخ.

وأضاف أن الشعب اليمني أثبت أن الهالة الإعلامية التي سيقت من أجل السلاح الأمريكي كانت غير صحيحة ولا فائدة منها ولن تنفع السعوديين منظومة ثاد ولا الدفاعات الجوية الأخرى.

ودعا الحوثي السعودية والإمارات لوقف العدوان ورفع الحصار وإلا فإن الشعب اليمني يملك القدرة على إيلامهم بقوته الصاروخية وطيرانه المسير.

وأكد أنه لا يمكن أن يمحى العار عن السلاح الأمريكي الذي مرغه المقاتل اليمني في التراب.

وأدان ما أقدمت عليه الخزانة الامريكية من وضع أسماء عراقية لأبطال مقاومين على لائحتها ووصفها بـ”الإرهاب”، مشيرا إلى أن “الإرهاب” الحقيقي هو إرهاب أمريكا الذي يقتل ويحاصر شعبنا كما قتل أبناء الشعب العراقي وحاصرهم.