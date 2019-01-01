موسكو تعلن التزامها التام بتحديث منشأة "فوردو" النووية في إيران

جهينة نيوز:

أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، أن روسيا ستنفذ بالكامل مشروع تحديث المنشأة النووية الإيرانية في "فوردو"، الذي جرى تعليقه مؤخرا لأسباب تقنية.

وقال ريابكوف للصحفيين: "نحن الآن أخذنا وقفة، نحن لم نتخلى عن المشروع، وسننفذه بالكامل"، مشيرا إلى أن روسيا ستحتاج وقتا للتجاوب مع الظروف الجديدة من ضخ إيران الغازات في أجهزة الطرد المركزي في "فوردو" وفرض العقوبات الجديدة من قبل الولايات المتحدة على هذا المرفق اعتبارا من 15 كانون الاول.

وأضاف: "مسألة المشروع في "فوردو" ضخمة للغاية، وأثير في كلمات ممثلي إيران والصين (خلال اجتماع حول الصفقة النووية الإيرانية). قدمنا ​​عرضين كبيرين حول هذا الموضوع بمشاركة ممثلي شركتنا"روس آتوم"، وأكدنا أن ضخ الغاز إلى أجهزة الطرد المركزي، التي توجد في نفس المكان الذي كان من المفترض أن تتم فيه أعمال إعادة هيكلة إنتاج النظائر المستقرة، يخالف الخيار الذي تم تطويره في الأصل لعملية إعادة هيكلة منشأة "فوردو". سنحتاج إلى بعض الوقت لتقييم عواقب ذلك، وربما لتطوير حلول تكنولوجية معينة. لكن هذا سيكون محفوفا بالتأخير حتما".

وتابع أنه من ناحية أخرى، كانت الولايات المتحدة قد أعلنت رسميا في السابق أنه سيتم إعادة العقوبات على منشأة "فوردو" بدءا من 15 كانون الاول، وقال: "يجب أن نفهم المخاطر التي قد تترافق مع استمرار هذا المشروع".