البنتاغون: لدينا إمكانات كافية لردع أي صراع بالشرق الأوسط

جهينة نيوز:

إعتبر وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن جيش بلاده يمتلك إمكانات كافية لردع أي صراع بالشرق الأوسط في الوقت الراهن.

ومع أنه نفى صحة تقرير إعلامي حول بحث زيادة كبيرة في عدد القوات بسبب التوتر مع إيران، لكنه لم يستبعد في تصريحات للصحفيين إجراء عمليات إحلال للقوات أو حتى زيادات محدودة في المستقبل.

ولفت خلال سفره لحضور منتدى في مكتبة ريغان بكاليفورنيا الى ان "لا شيء فيما يخص العدد، 14000، هذا تقرير خاطئ تماما".

وأضاف: "كل قائد يرغب في المزيد والمزيد من الإمكانات أينما كان. لكن حاليا نعتقد أن لدينا قدرات كافية على الساحة لردع من نريد أن نردعه".

وأوضح أنه يراجع الطلبات بانتظام لكنه شدد على أنه "لا يوجد طلب بنشر 14 ألف فرد في الوقت الراهن