مطلق النار السعودي في قاعدة فلوريدا يصف أمريكا بـ"دولة شر"

جهينة نيوز:

وصف الطالب العسكري السعودي، الذي قتل ثلاثة أشخاص داخل قاعدة بحرية أمريكية في فلوريدا، أمس، الولايات المتحدة بأنها دولة شر قبل تنفيذ هجومه، وفق موقع "سايت".

وذكر موقع مجموعة "سايت" الأمريكية لمراقبة الحركات الجهادية أن اسم مطلق النار هو محمد الشمراني، موردا أنه نشر بيانا قصيرا على "تويتر" يقول فيه: "أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر".

وأضاف بيان الشمراني، "أنا لست ضدكم لأنكم فقط من الأمريكيين، أنا لا أكرهكم بسبب حرياتكم، أكرهكم لأنكم كل يوم أنتم تدعمون وتمولون وترتكبون جرائم ليس فقط ضد المسلمين بل أيضا ضد الإنسانية".

ووقع الهجوم داخل صف في قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا الجمعة، وأسفر كذلك عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح، بينهم عنصران في الشرطة واجها المهاجم.

وقال حاكم ولاية فلوريدا، إن مطلق النار هو أحد أفراد سلاح الجو السعودي ارسله بلده لتلقي التدريب.

وأضاف رون ديسانتيس، خلال مؤتمر صحفي، "أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الشخص، وهو أجنبي، وعنصر في سلاح الجو السعودي، وكان يتدرب على أرضنا وارتكب هذا".

وتابع أن الحكومة السعودية "مدينة لنا لأنه واحد من رعاياها".

وتستخدم القاعدة في بينساكولا، حيث يتمركز حوالي 16 الف جندي، من البحرية الأميركية لبرامج تدريب العسكريين من بلدان حليفة.

ويتلقى مئات الجنود السعوديين كل عام تدريبات مع القوات المسلحة الأمريكية.