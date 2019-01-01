اكتشاف 500 قطعة أثرية عمرها ألف عام في الصين

جهينة نيوز:

اكتشف علماء آثار صينيون أكثر من 500 قطعة من الآثار الثقافية في مقر الإقامة السابق للشاعر الصيني القديم "سو دونغ بو" في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد.

وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم السبت - أنه تم العثور على 50 حفرة و9 خنادق في المعبد التذكاري لعائلة "سو"، من بينها 24 حفرة وسبعة خنادق يرجع تاريخها إلى أسرة سونغ الإمبراطورية (960-1279)، مشيرة إلى أن الآثار المكتشفة تضم فخاريات وخزف ومنحوتات حجرية وعملات نحاسية.

ويقع المعبد التذكاري لعائلة "سو" في مدينة "ميشان" بمقاطعة "سيتشوان"، وهو مقر الإقامة السابق للشاعر "سو" وولديه، وهم ثلاثة أدباء مشهورين من أسرة سونغ الشمالية الإمبراطورية.