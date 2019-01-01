البيت الأبيض يجدد رفضه المشاركة في التحقيق المتعلق بعزل ترامب

جهينة نيوز::

رد البيت الابيض قبل انقضاء المهلة النهائية للدعوة للدفاع عن الرئيس دونالد ترامب في التحقيق المتعلق باجراءات عزله عبر استنكار العملية القانونية بأكملها باعتبار أنّ "لا أساس لها".

وقال محامي البيت الابيض بات سيبولوني في رسالة الى رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الديمقراطي جيرولد نادلر: "كما تعلمون تحقيقكم لا أساس له بالكامل".

وفي حين لم يستبعد سيبولوني بالمطلق مشاركة البيت الابيض في العملية، فإن المعنى كان واضحا في قوله أن الديمقراطيين "أضاعوا ما يكفي من وقت الولايات المتحدة في هذه التمثيلية".

وبعث سيبولوني الرد قبل دقائق من الموعد النهائي امام البيت الابيض لإعلان ما إذا كان يعتزم ارسال ممثلين عنه إلى اللجنة القضائية.

وتعمل اللجنة على تجهيز لائحة اتهام سيصوت عليها المجلس بكامله في وقت لاحق هذا الشهر.

وفي حين انه من المرجح أن ينجح الديمقراطيون في تأمين غالبية لاتهام ترامب في المزاعم ضده باستغلال سلطته عبر الضغط على أوكرانيا للتدخل في انتخابات عام 2020 الرئاسية، الا انه من المؤكد ان تتم تبرأته في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية.