كندا تتهم مواطنًا بالقيام بنشاط إرهابي

جهينة نيوز:

وجهت محكمة كندية الجمعة اتهامات بالقيام بنشاطات "ارهابية" الى مواطن كندي كانت تركيا قد ألقت القبض عليه قرب حدودها مع سوريا وبحوزته مقاطع فيديو دعائية لتنظيم "داعش" الإرهابي على هاتفه، قبل ان تسلمه الى بلده.

ويواجه ايكار ماو البالغ 22 عاما تهمة المشاركة في نشاطات متعلقة بجماعة ارهابية اضافة الى تهمة منفصلة بترك كندا لتحقيق ذلك، وكل واحدة منهما تصل عقوبتها الى السجن مدة عشرة اعوام.

واعتقل المتهم مع زوجته في تركيا في تموز، ويرفض الاثنان اتهامهما بالسعي للانضمام الى تنظيم "داعش" ويدعيان فقط انهما ارادا العيش في كنف "دولة اسلامية".

ووفق اذاعة "سي بي سي" الرسمية الكندية، قدمت محكمة تركية أدلة حول مواد متعلقة بتنظيم "داعش" زعمت انه قد تم العثور عليها في هاتف ماو، وأن الزوجين تركا رسالة لعائلتيهما في كندا يقولان فيها انهما يعتزمان الانضمام إلى تنظيم الدولة الاسلامية.

وأعيد الزوجان الى كندا في تشرين الأول بعد ثلاثة اشهر في الاحتجاز في تركيا.