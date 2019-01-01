ترامب للبنك الدولي: توقّف عن اقراض الصين

جهينة نيوز:

إنتقد الرئيس الاميركي دونالد ترامب البنك الدولي، داعيًا المؤسسة المالية الدولية للتوقف عن إقراض الصين.

وكتب ترامب على تويتر: "لماذا يقوم البنك الدولي بإقراض المال للصين؟ هل يمكن أن يكون هذا معقولا؟ لدى الصين الكثير من المال، وإذا لم يكن لديهم، فهم يصنعونه. توقفوا عن ذلك!".

وكرر وزير الخزانة ستيفن منوتشين موقف ترامب بشأن البنك الدولي في الكونغرس، الذي ابلغ لجنة في مجلس النواب بأن الولايات المتحدة "اعترضت" على برنامج قروض خصصته المؤسسة المالية للصين على مدى سنوات.

وعلى الرغم من تبنى البنك الدولي للبرنامج، فهو يخطط للعمل على خفض القروض الممنوحة للصين.

وقال المدير المكلف شؤون الصين في البنك الدولي مارتن رايزر إن هذا البرنامج "يعكس تطور علاقتنا مع الصين"، مضيفا "ارتباطنا سيكون بشكل متزايد انتقائيا