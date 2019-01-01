يوروبول: اعتقال عصابة حاولت بيع مواد نووية لأحد الجيوش

جهينة نيوز:

قالت وكالة البوليس الأوروبي " یوروبول"، الیوم الجمعة، إنه تمكن من اعتقال مجموعة إجرامیة منظمة یشتبه بتھریبها للمواد النوویة.

وأضافت الوكالة في بیان صدر عن قيادتها في لاهاي الھولندیة، أنھا تعاونت في هذه العملية، مع الهيئات الأمنية المختصة في النمسا ومولدوفا (جمهورية سوفيتية سابقة).

وأشارت إلى أن ممثلي الدولتين، شاركوا في عمليات التوقيف، وكذلك يشاركون في التحقيق الجاري.

ونوهت الشرطة الأوروبية، بأن العملية تمت، عندما حاولت العصابة، بیع حاویة فيها مواد نوویة ومشعة لأحد الجیوش، مقابل 3.3 مليون دولار.

وخلال العملية، تم القبض على ثلاثة أشخاص في فیینا بالنمسا، بينهم اثنان من أصحاب السوابق الجنائية.