أبراج السبت 7 كانون الأول مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص:

مولود ٧/ ١٢: ذو طبيعة نارية، سريع الغضب، يراجع نفسه في اسرع وقت، لسانه سليط، جريء حنون رقيق يعشق الاجواء الرومنسية، منجزات التحضيرات ستكون كبيرة، تؤدي دور اساسي في التصالح والتفاهم، تجتاز مرحلة استثنائية ومناسبة تعدك بالافضل، عزم على الانتصار وتبتسم لك الحظوظ، سفر ضروري مسؤوليات ضاغطة، تقودك للنجاح، مسؤوليات توكل اليك تجعلك أكثر نفوذا، بالمجال المادي تحصل على سلفة لانجاح مخططاتك.

الحمل: تفتتح دورة فلكية مناسبة لك بالعمل وتسريع الخطا يلعب الاصدقاء والمعارف دورا كبيرا في بعض القضايا والخيارات،وخاصة ان القمر ببرجك، يطلب اليك التروي وعد الضياع في المتاهات وقد تطرا صعوبات تخرجك من طورك، تداخل بهمومك العائلية والعاطفية

الثور: لا تتواى عن تقديم مساعدة لمن يحتاج اليها، حاول ان تراجع كتاباتك وارائك بسبب مضايقة في مزاجيتكوتقلباتك، قد تضع حدا لعلاقة او تحسم امر او تطلع على ما يبدل منحى بهذا اليوم، تبحث في ملفاتك وارتباطاتك، يخيب ظنك بأحد ظننته صادقا ربما تكتشف خداع وعملية نصب واحتيال

الجوزاء: تعمل على انهاض الفضول عندك ويجعلك اكثر قدرة على التأقلم، قادر على محاصرة المشاكل وايجاد مخارج بمهارة، مواجهة مع الاصدقاء، تمارس البهلوانية الفكرية الموجودة لديك، مرحلة جديدة مدعومة من الاصدقاء دعوة غداء او عشاء

السرطان: القمر ببرج الحمل، نظم اوراقك واعد حساباتك، ربما تطلع على ما اخفي عنك او قضية شخصية، تتابع بعض المعلومات، تعيد التظر ببعض الاهداف، تتخلى عنها وتبدا بجديد، مشاكل متعلقة مليئة بالمستجدات، انتبه اهتمامك حول امور معلنة مع غرباء او مسؤولين

الاسد: تسهل اتصالاتك، تكافأ على ما تفعل، يقدر الاخرون جهودك، افاق جديدة تطلعات ايجابية، تحضر لسفر او تخطط له، ياعب احد الاجانب دور في اسعادك، او ضغوطات طرأت سابقا تجد لها حل، تجنب اي مواجهة لانك ستعمل بصورة ايجابية واحم مصالحك

العذراء: القمر ببرج المال تتسلط الأضواء عليك بحيث تكون محط الاستقطاب، تعالج مسألة مالية أو قضية شرائية، تتحمس لمسألة ما، تبدو شغوفاً بتجربة جديدة، يتكون لديك انطباع أن تسابق الزمن وتصبح أكثر تأقلماً مع الأوضاع، انتهز الفرص.

الميزان: تحرك قضية شخصية، تغير رايك بشأن احد الارتبات، حاذر كي لا تضيق الخناق على الحبيب فتفقده، اتتبه من بعض المغالطات، باشر بعلاقة عذبة وواعدة، تشاطر بعض الناس اعباؤهم، عندك ثقة بنفسك وبالحياة، لقاء استثنائي

العقرب: تفكر بسفر سريع، تتخذ قرارات ذكية وحاسمة، تطلب ان تنتهي من دراسات أو اعمال تجارية، تفاهمات قانونية قبل فوات الاوان، عندك اكثر من مكان، لديك انطباع انك ستسابق الزمن واصبحت اكثر تأقلما، اطلب مساعدة

القوس: تغييرات طارئة ومجازفات، ابتعد عن الاضواء ولا تعرض اعمالك للانتقاد لانك ببيت الحظ، تشعر بالتجاوب المهني والتناغم، يلعب المقربون دورا بخياراتك، تتاثر اتصالاتك بخياراتك، تصلح بعض الاخطاء، تدافع عن نفسك ببراعة، خبر يخص الاولاد او مشروع منفتح على كل الافكار، تحقق ارباح.

الجدي: يولد لك جو من الرومنسية، يعوض عن التشنجات المهنية، تحاط بالمحبين والمعجبين، تتلقى مساعدة من احد الاصدقاء او العائلة، يوسع امامك الافاق يرشدك للخيار الصحيح، تنجذب لشخص يرضى بعقلك وفكرك، وعلاقة مميزة تتعمق مع الوقت، تعيش جو من الشعبية مع العائلة

الدلو: توقع الاجمل يزف لك الفلك خبر سار، يستدرج الابتسامة على وجهك، تحتفل بجديد، تفرح بتطورات جديدة، اتخاذ قرارات ارتجالية، فرص بحث عن الاستقرار، اتكل على حدسك لديك خيارات، سفرة قصير وتمارس سلطاتك

الحوت: يرافقك حظ لانتهاز الفرص النادرة، تتجلى طوال النهار بحكمة وتعقل، تنفرج الاحوال لتقود مسيرة، قد تشعر انك انجزت مهمات وافكار مميزة، تخرج للنور وتفتح دورات ايجابية، استثماراتك ناجحة وايجابية، تؤدي وظيفتك بايجابية كبيرة وتتولى مسؤولية جديدة