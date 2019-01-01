ظريف ينتقد الصمت الغربي حيال إختبار (إسرائيل) صاروخ نووي

السبت, 7 كانون الأول 2019 الساعة 00:24 | سياسة, عالمي

ظريف ينتقد الصمت الغربي حيال إختبار (إسرائيل) صاروخ نووي

جهينة نيوز:

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الصمت الغربي حيال ترسانة “إسرائيل” النووية وازدواجية الدول الأوروبية بشأن برنامج إيران الصاروخي الدفاعي.

وقال ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم إن “إسرائيل اختبرت اليوم صاروخاً نووياً يستهدف إيران” مضيفاً إن “الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لا تشكو أبداً من الترسانة النووية الوحيدة في غرب آسيا المسلحة بصواريخ مصممة بالفعل لحمل رؤوس حربية نووية لكنها تشعر بالقلق إزاء أسلحتنا التقليدية والدفاعية”

يشار إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يمتلك ترسانة نووية تشكل خطراً على المنطقة والعالم بأسره وتتمتع بالغطاء والحماية من دول غربية دائمة العضوية في مجلس الأمن ويواصل التهرب من التزاماته بكشف هذه الترسانة.


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