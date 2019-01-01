لافروف وبيدرسون: أهمية تواصل الحوار السوري السوري دون تدخل خارجي

جهينة نيوز:

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون الأوضاع في سورية وضرورة تواصل الحوار السوري السوري دون أي تدخل خارجي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان..تم الإعراب عن رأى مشترك حول المساهمة في إقامة حوار مستدام ومثمر بين السوريين دون تدخل خارجي وكذلك تم تبادل الآراء حول المستجدات المتعلقة بلجنة مناقشة الدستور بعد إطلاقها ونتائج الجلستين الماضيتين في جنيف.

كما نوقشت مسألة إجراء لقاء دولي آخر حول سورية بصيغة أستانا يومي 10 و 11 الشهر الجاري في العاصمة الكازاخية نورسلطان بحسب بيان وزارة الخارجية الروسية.

إلى ذلك قال لافروف في كلمة أمام المحفل الدولي “حوارات البحر الأبيض المتوسط” في روما إن الاجتماع الرابع عشر ضمن صيغة أستانا المزمع عقده في نور سلطان يومي العاشر والحادي عشر من الشهر الجاري سيبحث التسوية السياسية في سورية ومكافحة بقايا المجموعات الإرهابية وكذلك المسائل الإنسانية كتوفير الظروف لعودة المهجرين وتقديم المساعدات للسوريين.

و أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عن متابعة النضال بلا هوادة ضد الإرهاب في إدلب السورية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع وزير الخارجية الإيطالي على هامش مؤتمر حوارات البحر المتوسط في روما: "أكدنا على أهمية مواصلة الحرب بلا هوادة ضد الإرهاب، وخاصة في إدلب، حيث لا تزال "هيئة تحرير الشام (المحظورة في روسيا)، (جبهة النصرة سابقا) تسيطر على الوضع. وشددنا على أن الأولوية الآن لتسهيل عودة اللاجئين والنازحين، وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب".

وقال لافروف: "نحث المجتمع الدولي على المساعدة في حل المشاكل الإنسانية الحادة في سوريا دون تسييس ودون تمييز ودون شروط مسبقة".