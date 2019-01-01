جيش العدو يزعم كشف نفق لحزب الله عمقه يوازي مبنى بارتفاع 20 طابق

جهينة نيوز:

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن نفق جديد للمقاومة الاسلامية في لبنان – حزب الله حفره على حدود فلسطين المحتلة، مضيفا أن الحزب عزز وجوده على طول المنطقة الحدودية بعد عام من اكتشاف شبكة من أنفاقه.

وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" كشف العقيد روي ليفي، قائد لواء الحدود الشمالية في كيان العدو الاسرائيلي، عن نفق عمقه 18 مترًا وطوله كيلومترًا واحدًا تقريبًا، حسب قول العقيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي دون الكشف عن تاريخ الكشف عن النفق.

وأشار ليفي إلى أن نفقا يوجد بداخله كهرباء وغرف وماء، مشيرا إلى أن عمق النفق تحت الأرض يعادل طول مبنى مكون من 20 طابقا.