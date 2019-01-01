اصابات بين الفلسطينيين باعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرات العودة شرق قطاع غزة

جهينة نيوز:

أصيب 6 شبان فلسطينيين باعتداء قوات العدو الإسرائيلي الجمعة على مسيرة العودة الـ 83 التي نظمت تحت عنوان “المسيرة مستمرة”، والتي دعت اليها “الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار”.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن “الطواقم الطبية تعاملت مع 6 إصابات مختلفة”.

من جهتها، لفتت المصادر الفلسطينية الى أن “جماهير غفيرة شاركت في المسيرات اليوم الجمعة رغم الأجواء الباردة على طول الشريط الشرقي لقطاع غزة، وتحديداً في مخيمات العودة الخمسة”، وأشارت الى ان “السياج الحدودي شهد حشد واسع لقوات الاحتلال الاسرائيلي”.

وقالت المصادر إن “جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر على المتظاهرين، إضافة للقنابل الغازية المسيلة للدموع ما ادى لاصابة 6 منهم”.

يشار إلى أن مسيرات العودة توقفت لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، وأعيد استئنافها اليوم، للتأكيد على استمرار المسيرات حتى تحقيق أهدافها.

فلسطين اليوم