“إحياء” امرأة بعد توقف قلبها 6.5 ساعة و هذه هي النتيجة

جهينة نيوز:

تمكن أطباء إسبان من “إحياء” امرأة بريطانية بعد أن توقف قلبها مدة 6.5 ساعة، نتيجة تعرضها بصورة مفاجئة لبرد شديد.

وتفيد صحيفة Vanguardia، بأن الحادث وقع للمواطنة البريطانية أودري ميش وزوجها في كاتالونيا يوم 3 نوفمبر الماضي، ولكن الأطباء في مستشفى Vall d’Hebron في برشلونة لم يتحدثوا عنه سوى يوم الخميس 5 ديسمبر الجاري.

وتضيف، كان الزوجان في جولة جبلية ونتيجة لتغير الجو فقدت المرأة وعيها، ولم يعد قلبها ينبض وتوقف تنفسها أي لم تعد تلاحظ عليها أي علامات للحياة. وعند وصول رجال الإنقاذ كانت درجة حرارة جسمها 18 درجة مئوية.

وفورا نقلت المرأة إلى المستشفى، حيث استخدم لإنعاشها نظام الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) extracorporeal membrane oxygenation، الذي ساعد على إنعاش القلب وعودته إلى العمل.

وما أثار اهتمام الأطباء، هو عدم ملاحظة أي مضاعفات عصبية لدى المرأة باستثناء فقدان حساسية الأصابع، ما تطلب شراء ملابس جديدة من دون أزرار.

ووفقا للطبيب إدوارد أرغودو، لعبت حالة دماغها دورا أساسيا في إنعاشها، ويقول “إن برودة الدماغ السريعة المفاجئة، تسببت في انخفاض حاد لكمية الأكسجين التي يحتاجها، حتى قبل توقف قلبها عن النبض”.

وتجدر الإشارة إلى أن حالات إنعاش القلب بعد توقفه لفترة طويلة نادرة وفريدة، وفي إسبانيا هي المرة الأولى.

نوفوستي