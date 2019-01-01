العراق ينتفض ضد (الجوكر الامريكي) و العدو الصهيوني

جهينة نيوز:

شهدت العاصمة العراقية بغداد وأربع محافظات وسطى وجنوبية تدفق الآلاف من العراقيين تنديداً بالتدخلات الأميركية في العراق.

وتحت شعار (طرد الجوكر الأميركي) تجمع آلاف المتظاهرين في ساحات التحرير وخلاني في بغداد والساعة في الديوانية وثورة العشرين في النجف والحبوبي في الناصرية والعشار بهدف عزل زمرة صغيرة اندست بين صفوف المتظاهرين وترتدي قناع الجوكر الأميركي المشبوه.

و يذكر ان الجوكر الامريكي هو وصف للعصابات التي تقوم بحرق المقار العامة و الاماكن الدينية و تقطع الطرقات و هم يرتدون قناع يسميه العراقيون (الجوكر الامريكي)

وردد المتظاهرون هتافات ضد العدو الصهيوني والتدخلات الأميركية في العراق والمنطقة وعدوان التحالف السعودي على اليمن.

وشارك شيوخ عشائر ومثقفون وناشطون من مختلف المحافظات العراقية في مظاهرة ساحة التحرير ببغداد حيث رفعت الأعلام العراقية ولافتات تدعو إلى سلمية المظاهرات وعدم القيام بأعمال تخريبية إضافة إلى شعارات أخرى تدعو إلى استمرار دوام الطلبة في مدارسهم وجامعاتهم.