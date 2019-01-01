عشرات المعتقلين في تركيا بينهم عسكر بمزاعم المشاركة في الانقلاب

جهينة نيوز:

اعتقلت سلطات النظام التركى اليوم 74 شخصا بينهم عسكريون بذريعة ارتباطهم بـ محاولة الانقلاب في تموز عام 2016 و الداعية الاسلامي فتح الله غولن المقيم في واشنطن.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركى نقلا عن الادعاء العام في أنقرة قوله في بيان إن “مذكرات اعتقال صدرت بحق 47 رقيباً في القوات البرية التركية بينهم 30 في الخدمة و تم اعتقال 38 منهم في عمليات متوازية جرت في 21 محافظة تركية.

كما اصدر الادعاء العام في محافظة ازمير مذكرات اعتقال بحق 28 شخصا بتهمة الارتباط بالمنظمة تم اعتقال 21 منهم في عمليات منفصلة بتسع محافظات تركية.

كما اعتقلت سلطات أردوغان 12 شخصا بتهمة العضوية بمنظمة غولن و المشاركة بالإنقلاب وثلاثة آخرين بذريعة استخدام تطبيق التراسل “بايلوك” الذي تستخدمه المنظمة.

وكانت سلطات النظام التركي اعتقلت أمس الأول 12 شخصا بذريعة صلتهم بالداعية غولن و الانقلاب المزعوم.

ويواصل نظام أردوغان حملات القمع ضد معارضيه في مختلف المدن والمناطق التركية بحجة محاولة الانقلاب حيث اعتقل على مدى السنوات الماضية آلاف الأشخاص من مدنيين وعسكريين فضلا عن فصل أو ايقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من العاملين فى الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى.