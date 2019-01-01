باسيل: جهاتٌ خارجيّةٌ تُعدُّ لفوضى في لبنان

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، أن جهات خارجية تُعدُّ لفوضى في لبنان ، طالباً المساعدة في أخراج لبنان من أزمته العميقة دون اقتتال .

و في كلمة باسيل ، خلال منتدى حوار روما الخامس في العاصمة الإيطالية، الذي انطلق اليوم لبحث قضايا الهجرة والأمن في دول المتوسط ، اعتبر أن البعض في الخارج يعد لفوضى في لبنان ستكون نتيجتها كما حصل في سوريا من اندلاع حرب وتفشي ظاهرة الإرهاب.

ووصف باسيل اللبنانيين بأنهم منقسمون بفعل الامتداد الخارجي وتدخلاتهم، معتبراً أن منطق الرابح والخاسر في لبنان مرفوض ولا يدوم.

وطلب المساعدة في إبعاد من يتدخل في شؤون لبنان، لكي يبقى حيا ويخرج من أزمته العميقة من دون فوضى واقتتال وحرب.

وأضاف باسيل أن اللبنانيين خسروا أعمالهم، لأنها ذهبت للأجانب، ملقياً اللوم على اللاجئين في تفشي بطالة اللبنانيين. وقال إن لبنان دفع ثمن الصراعات المزمنة من اللجوء الفلسطيني المزمن والنزوح السوري المتغلغل في نسيجه، لافتاً إلى أن 40% من الشعب في لبنان من اللاجئين.

و ألقى باسيل، باللائمة على سياسات الحكومات السابقة لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد ، قائلاً " إن سياسات اقتصادية خاطئة وفسادٌ مستشرٍ منذ 30 عامًا دفع باللبنانيين إلى خارج البلاد" .