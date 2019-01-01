ترامب رداً على تصريحات بيلوسي: "سننتصر"

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه "سينتصر" في معركة عزله بعد أن أمرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بصياغة الاتهامات ضده.

وقال ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر: "الجيد هو أن الجمهوريين موحدون الآن أكثر من أي وقت مضى، سننتصر".

وطلبت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم، من رئيس اللجنة القضائية صياغة لوائح الاتهام ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت إن إساءة استغلاله للسلطة لتحقيق منافع سياسية "لا يترك لنا خيار سوى التحرك".

وصرحت في بيان تلفزيوني مقتضب: "للأسف ولكن بكل ثقة وتواضع، وبولاء لمؤسسي البلاد وبقلب مفعم بالحب لأمريكا، أطلب اليوم من رئيس (اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر) المضي قدما في صياغة لوائح الاتهام" بهدف عزل الرئيس"، وقالت إنه "أساء استخدام السلطة وقوض الأمن القومي وعرض للخطر نزاهة علاقاتنا.. لم يترك لنا الرئيس خيارا سوى التحرك".