الحريري يطلب مساعدة خارجية لتأمين اعتمادات للاستيراد

جهينة نيوز:

وجه رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان سعد الحريري، الجمعة،"رسائل الى رؤساء ورؤساء وزراء عدد من الدول طالبا مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للانتاج لمختلف القطاعات".

وتأتي دعوة الحريري، في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين".

واشار بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحريري الى "ان الرسائل ارسلت الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، والرئيس التركي رجب اردوغان، ورئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، ورئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو".