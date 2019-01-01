مايكروسوفت تطلق تطبيقاتها المكتبيّة بحلّتها الجديدة

جهينة نيوز:

أعلنت شركة مايكروسوفت، اليوم الجمعة، عن إطلاق تصميم جديد لتطبيقاتها المكتبية على الأجهزة المحمولة، وذلك في مسعى منها لتعزيز تجربة المستخدمين الإنتاجية على هذه الأجهزة.

وجمعت مايكروسوفت في التصميم الجديد بين نظام التصميم Fluent Design، وتقنية Fluid Framework، وقالت في تدوينة "إننا متحمسون اليوم لكشف النقاب عن إعادة تصميم تطبيقاتنا المحمولة الرائدة"، وأضافت "لقد أعدنا تصميم Outlook، و OneDrive، و Word، و Excel، و PowerPoint، يمكّن أيضًا توقّع إصدارات جديدة من Teams، و Yammer، و Planner قريبًا"، وقالت إن "عمليات إعادة التصميم هذه تساهم في جهود الشركة الأوسع لرفع إنتاجية الأجهزة المحمولة إلى المستوى التالي".

يُشار إلى أن شركة مايكروسوفت تسير من خلال تغيير تصميم تطبيقاتها على مختلف المنصات على خطى جوجل التي تعتمد في منتجاتها لغة تصميم واحدة باسم Material Design، أما مايكروسوفت فهي تعتمد نظام Fluent Design الذي يجعل تطبيقاتها شبيهة بتصميم نظام ويندوز 10، أما Fluid Framework، فهي تقنية جديدة من آبل لتقديم أفضل تجربة للأجهزة المحمولة.

ويمكن أيضًا تنزيل تطبيقات مايكروسوفت بتصميماتها الجديدة من متجر "جوجل بلاي" لنظام "أندرويد"، ومتجر

"آب ستور" لأجهزة آيفون وآيباد.