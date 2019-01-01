" انطلاق ماراثون دمشق الأول " لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية

الجمعة, 6 كانون الأول 2019 الساعة 14:18 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

بمشاركة 3500 شخص انطلق اليوم "ماراثون دمشق الأول" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

الماراثون الذي تنظمه مؤسسة الأولمبياد الخاص السوري بالتعاون مع محافظة دمشق ووزارة التربية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ضم مشاركين من طلاب المدارس من الحلقتين الأولى والثانية ولاعبين من المنتخب الوطني للأولمبياد وعددا من الجمعيات الأهلية وفعاليات من المجتمع الأهلي حيث بدؤوا مسيرهم من ملعب كرة القدم بمدينة الفيحاء الرياضية للالتفاف حول المدينة بكل المناطق والشوارع المحيطة بها.

وتحتفل دول العالم في الثالث من كانون الأول من كل عام باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام 1992 بهدف زيادة التوعية بمفهوم قضية الإعاقة وضمان حقوق الأشخاص المعوقين وإشراكهم في مختلف مجالات الحياة من خلال بناء قدراتهم وتأهيلهم ليكونوا أشخاصا منتجين.

 


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