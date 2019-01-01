اليونان تطرد السفير الليبي على خلفية اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا

جهينة نيوز:

أعلنت اليونان رسميا، اليوم الجمعة، طردها سفير حكومة الوفاق الوطني الليبية تعبيراً عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت . .

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، إن أثينا منحت سفير حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد يونس المنفي، مهلة مدتها 72 ساعة لمغادرة اليونان، معتبرا إبرام مذكرة التفاهم البحرية بين طرابلس وأنقرة "خرقا صارخا للقانون الدولي".

وأوضح ديندياس أن "هذا القرار تم اتخاذه بعد عدم تنفيذ الجانب الليبي الشروط التي تم وضعها" من قبل الحكومة اليونانية.

وشدد على أن مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية أبرمت على الرغم من وعد وزير خارجيتها، محمد طاهر سيالة، بعدم توقيع أي اتفاق من هذا النوع، لكنه أوضح مع ذلك أن طرد السفير الليبي "لا يعني قطعا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لـحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا. وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية .