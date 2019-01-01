مجهولون يهاجمون قاعدة أمريكية بسورية

جهينة نيوز:

هاجم مسلحون مجهولون القاعدة الأمريكية في سوريا، الواقعة بحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي، حسب ما ذكرت وكالة "سانا" السورية.

وأوضحت الوكالة، أن الهجوم جاء تزامنا مع وصول رتل من الشاحنات تحمل معدات عسكرية ولوجستية، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ردت على الهجوم بقصف مدفعي وقنابل دخانية.

في المقابل، نقلت قناة " روسيا اليوم " عن مسؤول في "قوات سوريا الديمقراطية" متواجد بحقل العمر النفطي نفيه وقوع أي هجوم، مؤكدا أن "هناك تدريبات مشتركة بمختلف أنواع الأسلحة بين التحالف و"قسد" داخل الحقل، وفسر البعض الأصوات الناجمة عن هذه التدريبات المشتركة بأنها هجوم".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن سحب القوات الأمريكية في تشرين الأول الماضي من منطقة عملية "نبع السلام" العسكرية التي شنتها تركيا في 9 تشرين الأول ضد المقاتلين الأكراد شمال شرقي سورية، لكنه أكد نية واشنطن إبقاء الحقول النفطية في هذا الجزء من سورية تحت سيطرة قواته.