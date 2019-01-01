منع التصويت على مشروع قانون الإبادة الجماعية للأرمن في مجلس الشيوخ الأمريكي

جهينة نيوز:

منع السناتور الجمهوري كيفن كرامر ، مجلس الشيوخ الأمريكي ، الخميس، من التصويت على مشروع قانون يعترف بالقتل الجماعي للأرمن قبل 100 عام، قائلا : "إن الوقت غير مناسب لإصدار تشريع سيثير غضب تركيا ".

وأقر مجلس النواب، بقيادة الديمقراطيين مشروع القانون بأغلبية 405 أصوات في 11 أكتوبر، لكن لم يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وقال مساعدون في الكونغرس، إن البيت الأبيض لا يريد إقرار التشريع بينما يتفاوض مع أنقرة بشأن قضايا حساسة مثل هجوم تركيا على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا وشراء الدولة الحليفة في حلف شمال الأطلسي لأنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 والتي قد تؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية.

ويؤكد مشروع القانون أن سياسة الولايات المتحدة تدعم إحياء ذكرى مقتل 1.5 مليون أرميني على أيدي قوات الإمبراطورية العثمانية في الفترة من 1915 إلى 1923 على أنه إبادة جماعية.