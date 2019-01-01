تعرف على أبرز أعراض الديدان الدبوسية

جهينة نيوز:

الديدان الدبوسية من أكثر أنواع العدوي بديدان البطن شيوعًا، خاصة بين الأطفال، ومن أبرز أعراضها

الحكة في منطقة المستقيم، كما تكون الأعراض أسوأ في الليل عندما تكون الدودة أكثر نشاطًا وتزحف من فتحة الشرج لتضع بويضاتها، وعلي الرغم من أن التهابات الدبوسية قد تكون مزعجة، فإنها نادرًا ما تسبب مشاكل صحية خطيرة، في هذا التقرير نتعرف علي أعراض الديدان الدبوسية، وفقًا لموقع 'emedicinehealth'.

أعراض الديدان الدبوسية

كثير من الناس يعانون من الدودة الدبوسية وليس لديهم أي أعراض علي الإطلاق

- الحكة حول فتحة الشرج.

- تزداد الأعراض ليلاً.

- صعوبة النوم ليلاً.

- الحكة تسبب تهتك الجلد وتطور عدوي بكتيرية ثانوية.

- نادرًا ما تنتقل الدودة الدبوسية إلي المهبل أو المسالك البولية مسببةً تهيجًا في هذه المناطق.

- الديدان الدبوسية لا تسبب ألمًا في البطن أو حركات الأمعاء الدموية أو الحمي أو ضعف الشهية.