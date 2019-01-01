واشنطن تنفي أن يكون التطبيع مع اسرائيل هدف زيارة بومبيو إلى المغرب

جهينة نيوز:

نفت الخارجية الأمريكية أن يكون ملف تطبيع العلاقات بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والمغرب ضمن أجندة زيارة الوزير مايك بومبيو الحالية إلى الرباط، خلافا لما ورد في بعض وسائل الإعلام العبرية.

وذكر مسؤول في الخارجية الأمريكية أمس الخميس أثناء موجز صحفي نشرت الوزارة نصه على موقعها، ردا على سؤال عما إذا كان بومبيو يناقش في المغرب تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل: "أقول لك بصراحة إن ذلك لم يكن موضع نقاش".

وأكد المسؤول أنه اطلع على ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإلكترونية عن وجود توقعات لدى حكومة تل أبيب بحدوث اختراق في تطبيع العلاقات مع المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة، على خلفية زيارة بومبيو، مضيفا: "هذا أثار استغرابي كتسريب جديد في إسرائيل إلى وسائل الإعلام يخص قضية خاصة بها. جاء ذلك بالتزامن مع رحلتنا، لكنه ليس على أجندتنا".

وكانت الخارجية الأمريكية قد أشادت، أثناء موجز صحفي قبيل زيارة بومبيو إلى المغرب، بـ"الروابط الهادئة" بين تل أبيب والرباط.

وتم إلغاء لقاء بومبيو الذي وصل الرباط عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لشبونة، مع العاهل المغربي محمد السادس اليوم، ما أثار تساؤلات وتكهنات متضاربة.