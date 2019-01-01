مصرع ملكة جمال باكستان السابقة بحادث سير في أمريكا

جهينة نيوز:

أنهى حادث سير حياة ملكة جمال باكستان السابقة زنيب نافيد، عن عمر يناهز 32 عاما في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عندما فقدت السيطرة على قيادة سيارتها المرسيدس.

وكانت زينب نافيد تحاول المرور عبر منحنى الطريق فاصطدمت بالرصيف وانقلبت سيارتها بالقرب من خط المشاة، ليتم إخراجها من سيارتها جثة هامدة حيث فارقت الحياة على الفور.

وبعد إجراء التحقيقات والفحوص الأولية، كشفت الشرطة عن خلو جسدها من الكحول، ليتم استبعاد فرضية السكر وراء التسبب في الحادث، وكانت الشخص الوحيد المتواجد داخل السيارة ولم يكن برفقتها أحد.

وذكرت صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الشرطة ذكرت في بيان، أنه تم إخراج ملكة الجمال السابقة من سيارتها وإعلان وفاتها على الفور بعدما تم التأكد من أنها فارقت الحياة.

وولدت زنيب في لاهور بباكستان، لكنها عاشت في بومونا بنيويورك وتخرجت في جامعة بيس عام 2011 ثم التحقت بمسابقة ملكة جمال باكستان العالمية في تورنتو بكندا، وفي عام 2012 أصبحت الفتاة رقم 10 التي تحصل على لقب ملكة جمال باكستان.