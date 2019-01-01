دبلوماسي إيراني: لن نتنازل عن حقنا في إنتاج وتصدير النفط

جهينة نيوز:

أكد سفير ومندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، بأن بلاده لن تتنازل عن حقها في إنتاج وتصدير النفط في ظروف الحظر.

وقال غريب آبادي في تصريح للصحفيين، أدلى به مساء أمس الخميس، على هامش الاجتماع الـ 177 لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إن إيران لن تتنازل عن حقوقها في إنتاج وتصدير النفط في ظل ظروف الحصار الأمريكي، وذلك بحسب وكالة "إرنا".

وشدد غريب آبادي على أن خفض الحصص في المنظمة يجب أن يشمل الدول التي زادت إنتاجها في الظروف الراهنة.

يذكر أن الاجتماع الـ 177 للدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، عقد، الخميس، بمشاركة 14 وزيرا للبحث حول تمديد أو تقليص إنتاج المنظمة للنفط من أجل الحفاظ على توازن الأسعار في السوق العالمية في العام القادم.