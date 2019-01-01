إيطاليا: لايمكن تحقيق السلام في سوريا بالقوة العسكرية

الجمعة, 6 كانون الأول 2019 الساعة 09:59 | سياسة, عالمي

إيطاليا: لايمكن تحقيق السلام في سوريا بالقوة العسكرية

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو خلال لقائه مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أنه لا يمكن تحقيق السلام في سوريا بالقوة العسكرية.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي عن "تقدير وامتنان الحكومة الإيطالية" لجهود بيدرسن، الذي يزور روما للمشاركة في منتدى "حوارات المتوسط".

وقال إن إيطاليا تدعم "الالتزام الحماسي"، الذي أبداه بيدرسن منذ تعيينه وحتى انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية في 30 تشرين الأول الماضي في جنيف.

وأضاف، أن "إيطاليا تشاطر بيدرسن في أن الهدف في سوريا هو السلام المستدام، الذي لا يمكن تحقيقه بالقوة العسكرية"، وفقط "بالجهود الدبلوماسية الكبرى" التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

 


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