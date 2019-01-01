بوتين: روسيا ليست مهتمة بسباق التسلح

جهينة نيوز:

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن موسكو ليست مهتمة ببدء سباق التسلح ونشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى حيث لا توجد.

وقال بوتين: "روسيا ليست مهتمة ببدء سباق تسلح ونشر صواريخ حيث لا توجد."

وأشار إلى أن روسيا أعلنت وقفا أحاديا لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

في وقت سابق قال الكرملين إن على دول أوروبا الغربية المشاركة في المحادثات بشأن معاهدة جديدة للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة بعد انتهاء العمل بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو تؤيد تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن دول أوروبا الغربية يجب أن تشارك في المحادثات.