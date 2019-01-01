أبراج الجمعة 6 كانون أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٦/ ١٢: متقلب، نتردد، حساس، غامض في بعض الامور، واضح، صاحب قلب طيب، بارع في بعض الاشياء، يحب السفر.، ناجح بالسياسة والعسكر، سنة تالق فيها قطف ثمار تعبك، تحقيق نجاح، تأرجح بين النجاح والفشل وتحقق التوازن المطلوب، سنة مواتية للشراء، علاقة بالمال، صحيا سنتك تبعدك عن كل خطر

الحمل: القمر ببرجك يساعدك على تخفيض ضغوطات معاكسة عليك، تقلب المعادلات لصالحك تربح تسوية و تتخلص من مشكلة واجهتك، تستعيد تألقك، نهار جيد للتعارف والتخالط وتتعرف على أشخاص جدد تستطيع معالجة كل ما يؤلمك،يلائمك هذا النهار لأنك مسيطر وأمورك جيدة وتشعر انك وسط لعبة شد الحبل.

الثور: نهار قليل الحظ انهي مسؤولياتك المهمة ولا تكن ناكر للجميل، حسن وضعك وابتعد عن الجو المشحون حتى تتخطى اي عرقلة او تاجيل والأهم لا تصب غضبك على أحد انت بغنى عن متاعب واجه بأعصاب باردة أجواء غيرة ومنافسة المهم انتبه لنفسك

الجوزاء: انت بحاجة للتعاون والالتفاف حول الاصدقاء والمعجبين، قدراتك عالية على منافسة لا تتردد من اي مشكلة او لقاء كن مستعد حضورك له تاثير قوي، مساء تستمتع بوقتك مع اصدقاء دعوات ومعارف فرص عاطفية، نهار رومنسي، اجتماعات ومقابلات

السرطان: اذا كنت طموح لمشروع وتجدد اتفاق مع شخص، خذ بعين الاعتبار ردات الفعل، ومشاريع عمل مع غرباء، انتبه من انفعال يسبب الضرر لعلاقاتك لا تتسرع برفض المسؤوليات ولا تتحدى أحد تشعر بحساسية من بعض المحيطين ثبت مكانتك وكن حكيم، استغل الفرص المتاحة.

الاسد: حماسي يوم غني بالنجاحات قادر تعزز الاجواء وتتعاطى بافكار مهمة، فرصة للسفر وتغيير مكان اقامة، تنتهي من مشكلة وتتلقى وعود افراح ومصالحات اتصالات ودعوات ولقاء مهم يجدد حياتك عزز علاقاتك العاطفية

العذراء :انت بحاجة للتعاون والالتفاف حول الاصدقاء الاقوياء لمساندتك، لا تبق وحيدا، العب دور بناء، يناسبك التعاون والتكاتف، لان نهارك يحمل لك اوضاع صعبة، قدراتك عالية على المنافسة، لا تتردد بالمشاركة واللقاء والمنافسة، كن جريء، حضورك تأثير قوي

الميزان: تركز على شراكة خليك مسالم تطرا عرقلة تثير غضبك وتصطدم بآراء الآخرين كن حذر من اتهام ظالم والوقوع بيد المتآمرين، لاتجادل احتفظ بقناعاتك الذاتية، حظ جيد على صعيد العاطفة

العقرب: مضغوط بشكل كبير وتظهر تحديات على صعيد وضعك العملي يجعلك تخرج عن الروتين المألوف نسق وقتك وابحث عن اعذار اطلب مساعدة وخذ قسط من الراحة وانتبه على صحتك وغذائك

القوس: يحمل لك نهارك نجاح وازدهار تصل الى امر تسعى له يوم رابح تخصص وقت للاهتمام بشؤونك الخاصة، بالك مطمئن، تصحح خطأ تقوم بتسوية ومصالحة، ثقتك عالية، للبعض خبر يخص اولاد، للبعض تغيير مكان اقامة، للبعض ممارسة هواية ممتعة في وقت الفراغ

الجدي: تعالج مواضيع حساسة لا تهدر طاقاتك بالندم استخدمها لأمر يفيدك بحضورك مع العائلة تجد قاسم مشترك، مقابلة أو موعد امتحان تكيف مع الظروف وسيطر على انفعالاتك وحافظ على سلامة مصالحك ضمن العائلة أعطال وتصليحات، امور بيتية شخصية

الدلو: يحملك نهارك حلول ايجابية ومعنويات مرتفعة تشعر بالرضا وسعادة تلعب دور جديد في محيطك وتحصد شعبية لا بأس بها تسمع أخبار مهمة، سفر قصير اتصالات لا تبق ساكن تحرك لتتلقى دعم وتكون قادر على التواصل بالعموم أعادة ترميم العلاقات مع المحيطين

الحوت: فرص مالية و نجاح بالتواصل مع الآخرين تقدم لا يوجد تقصيرمجهود وتجتاز صعوبات على صعيد إداري ومالي وتهدف على هدف مهم، أمور مفاجئة هدايا مكاسب تبالغ بمصروفك خذ احتياطاتك، احم نفسك من شخص يخرب أمورك، انتبه من المحتالين والسرقة