سقوط قذيفتين داخل قاعدة تضم قوات امريكية

الخميس, 5 كانون الأول 2019 الساعة 23:17 | سياسة, عربي

سقوط قذيفتين داخل قاعدة تضم قوات امريكية

جهينة نيوز:

قالت مصادر عسكرية عراقية، اليوم الخميس، إن قذيفتي من نوع "مورتر" سقطتا داخل قاعدة "بلد" الجوية في العراق.

وبحسب "رويترز"، أضافت المصادر أنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا في الهجوم.

وتستضيف قاعدة بلد قوات أمريكية ومتعاقدين وتقع على بعد نحو 80 كم إلى الشمال من بغداد.

وسقطت 5 صواريخ، الثلاثاء الماضي، على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق دون سقوط ضحايا.

وتتواجد القوات الأمريكية منذ سنوات، في عدة قواعد عسكرية، وجوية عراقية في محافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، والعاصمة بغداد، ضمن التحالف الدولي، وفقا للاتفاقية الأمنية بين العراق، والولايات المتحدة الأمريكية.


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