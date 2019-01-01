الاحتلال الأمريكي ينقل أحد عملائه من إرهابيي “داعش” إلى قاعدته غير الشرعية في الشدادي

جهينة نيوز:

في تأكيد جديد على علاقتها المشبوهة بتنظيم “داعش” الإرهابي واصلت قوات الاحتلال الأمريكية إجراءاتها وعملياتها المريبة حيث أقدمت اليوم على نقل أحد عملائها من إرهابيي “داعش” عبر انزال جوي على قرية تويمين بريف الحسكة الجنوبي.

و نفذت قوات الاحتلال الامريكية انزالا جويا عبر مروحية في قرية تويمين بريف الحسكة الجنوبي قامت على اثره بنقل أحد عملائها من تنظيم “داعش” الإرهابي إلى قاعدتها غير الشرعية في مدينة الشدادي.

وقامت قوات الاحتلال الأمريكية خلال الأشهر الماضية بنقل العشرات من إرهابيي “داعش” والآلاف من أسرهم من مناطق عديدة في الجزيرة السورية إلى قواعدها غير الشرعية وإلى العراق كما قامت أمس بنقل أكثر من 600 طفل وامرأة من أسر إرهابيي التنظيم التكفيري من مخيم الهول بريف الحسكة إلى العراق.