محمود نصر" أحببت دور سليم الأول ولم أبحث عن مبررات لقسوته"

جهينة نيوز:

كشف الفنان محمود نصر في لقاء إذاعي أنّ الشكل الذي ظهر فيه بدور "السلطان سليم الأوّل" في مسلسل ممالك النار، تم التوصل إليه بعد 6 اختبارات ماكياج، وكانت جزءاً من مرحلة تحضيرات ضخمة، تحت إشراف فرقٍ وصفها بالـ "الاحترافية"، وتوجه بالشكر لكل من بذلَ جهداً في هذا العمل.

أما السمات النفسية والسلوكية لـ "سليم الأوّل" فتطلبت من نصر الاطلاع على العديد من القراءات التاريخية لهذه الشخصية، والتي مكنته من امتلاك مفاتيحها على حد قوله.

المفارقة أنّ محمود نصر قال إنّه أحبّ هذا الدور، لكنّه نفى بحثه عن مبررات لهذه الشخصية المعروفة "بعبوسها، قسوتها، ودمويتها"، لأنها "تحمل مبرراتها معها، باعتباره ابن سلطة، وتربى في بيئة تؤمن بأن البقاء للأقوى."