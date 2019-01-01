سان جيرمان يواصل صدارته للدوري الفرنسي

جهينة نيوز:

تغلب فريق باريس سان جيرمان على ضيفه نانت بهدفين دون مقابل ليحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي بكرة القدم بفارق خمس نقاط.

افتتح كيليان مبابي مهاجم فرنسا التسجيل بطريقة مذهلة بكعب القدم في بداية الشوط الثاني ثم عزز نيمار تقدم أصحاب الأرض قرب النهاية بهدف ثان.

وبهذه النتيجة رفع الفريق الباريسي رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة من 15 مباراة بينما تجمد رصيد نانت عند 23 نقطة في المركز التاسع.

وكان أولمبيك مرسيليا الذي خاض 16 مباراة قلص الفارق إلى نقطتين عقب فوزه 2-صفر على مستضيفه أنجيه أمس الأول وقفز سانت إيتيين إلى المركز الخامس برصيد 25 نقطة بانتصار كبير وبأربعة أهداف مقابل هدف على ضيفه نيس.